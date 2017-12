Una grande gara, in una giornata particolare. Dopo una settimana molto negativa, caratterizzata dall'errore nella sfida con l'Atalanta e dal polemico infortunio che non gli ha permesso di scendere in campo contro l'Inter in Coppa Italia (problema all'adduttore della coscia sinistra che non ha convinto tutti, ancora di più dopo la scelta del Milan di mandarlo in panchina), Gigio Donnarumma è tornato a essere protagonista in positivo, nel giorno delle 100 presenze in maglia rossonera. Decisivo nel primo tempo su Gil Dias, attento nella ripresa su Badelj e Thereau, il portiere oggetto del desiderio del Paris Saint-Germain è tornato a essere il valore aggiunto di una squadra che ad oggi non può fare a meno di lui.



'HO QUATTRO ANNI DI CONTRATTO' - Al Franchi, su un campo difficile, ha ritrovato la serenità, che abbia preso una decisione definitiva sul futuro? In attesa dell'ennesima presa di posizione del suo agente Raiola, il diretto interessato ha detto la sua: "Si parla di me lontano dal Milan già a gennaio? Rispondo che ho quattro anni di contratto". Non è l'ultima puntata di una telenovela, statene certi, ma potrebbe essere la svolta di una storia con un finale ancora da scrivere.