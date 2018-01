Gigio Donnarumma torna a parlare del suo futuro. Lo fa da Saint Mortiz, dove ha trascorso questa settimana di vacanze con la fidanzata, in attesa del rientro a Milanello previsto per domenica pomeriggio. Il portiere del Milan è sempre al centro dei rumors di mercato, alimentati anche dalle recenti dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo Mirabelli. “Gigio ha rinnovato con grande gioia e ha sempre espresso la volontà di restare al Milan. Noi saremmo felicissimi se finisse la carriera qui. Nel momento in cui non avesse più desiderio di restare, cosa che non ci risulta, ne favoriremmo l'uscita. Controvoglia non resta nessuno”, ha sentenziato il ds rossonero qualche giorno fa.



“RESTO AL MILAN” - A Parigi si parla di lui, così come a Madrid: il Real è alla ricerca di un numero uno e il nome di Donnarumma è in cima alla lista dei desideri del presidente Florentino Perez. Gigio, però, al momento si vede solo con la maglia rossonera del Milan. Il classe 1999 ha rassicurato così un tifoso che gli ha esplicitamente domandato quali fossero le sue intenzioni per il futuro: “Non preoccupatevi, resto al Milan”. Donnarumma non vuole lasciare il Milan a gennaio e la stessa società rossonera non ha in programma la cessione del proprio portiere nella finestra invernale di mercato. La prossima estate le carte in tavola possono sicuramente cambiare, ma al momento Donnarumma e il Milan non ci pensano...