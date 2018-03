Leggo e ascolto! Qualcuno sostiene che il destino di Donnarumma sia scontato e già deciso:"Via a giugno!". Altri danno per sicura anche la partenza di Suso. In questo momento della stagione solo ipotesi prive di ogni fondamento. La ragione e' semplice, molto semplice. Nessuno può sapere come si evolveranno le vicende della Società, quale sarà il proprietario che gestirà il mercato estivo.Tutto è legato ai tentativi di rifinanziare il debito Elliott da parte di Marco Fassone, tentativi che si chiuderanno, in ogni caso, entro l'ultima decade di aprile. Solo allora sapremo se il Milan continuerà a essere cinese o passerà al fondo Elliott. Solo allora potremo intuire o ipotizzare il futuro tecnico del Club.



Rimanesse come presidente Li Yonghong, sicuramente Rino Gattuso continuerà a guidare la squadra. Per questo motivo non credo che sia imminente la sua firma, ma anche il tecnico sarà fra color che son sospesi. Non tanto per i risultati certamente brillanti e positivi del suo lavoro, ma proprio per le incertezze circa il futuro. Più precario quello di Donnarumma o Suso o entrambi che potrebbero essere legati appunto alla situazione economica delle casse del Milan. Abituato ai grandi e ricchi Presidenti del lontano e recente passato, i tifosi del Milan non gradirebbero. Altra ipotesi. Il Club passa al Fondo Elliott che non ha certo la necessità di sacrificare i top players per finanziare la campagna rafforzamento. In questo caso certamente Donnarumma e Suso non si muoverebbero da Milano. Per tutti questi motivi, i tifosi rossoneri non devono seguire voci, rumors. Come ripeto spesso, ieri la storia, oggi è un dono, ma domani é un mistero.