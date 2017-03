Ha qualcosa di speciale, il talento, e si porta dietro tutta la speranza dei tifosi del Milan e della nostra Nazionale. Perchè in lui si vede, finalmente, un potenziale campionissimo,. Record su record infranti: domani sera, nell'amichevole contro l'Olanda, diventerà il giocatore azzurro più giovane di sempre ad esordire dal primo minuto., non aiutata da una situazione contrattuale debole che è una calamita per tanti club dal forte richiamo internazionale.Mino Raiola lo conosciamo tutti. E' un maestro nel far guadagnare tanti soldi ai suoi assistiti ma anche alle società.Il primo è stato vittima di se stesso e, forse, anche di una gestione che tendeva ad accentuarne i difetti più che a correggerli. Dire che l'Italia non faceva per lui era solo trovare degli alibi, delle scuse per salvaguardare un guadagno. Ma ognuno fa il proprio lavoro come vuole, i risultati danno ancora ragione al super agente.Così facendo, però, lo espone in maniera spropositata. Dimentica che è un ragazzo di 18 anni, che può sbagliare, come successo ieri nel ritiro della Nazionale. Da milanista vero, il numero 99 ha vissuto in una maniera particolare la sfida con la Juventus: grandi parate miste a tensioni, quel gesto di baciare lo stemma che ha diviso. Ieri ha commesso una ingenuità, andando concedere l'autografo su un gagliardetto del club bianconero.Forse doveva prendere esempio da quanto fatto da Bernardeschi qualche giorno prima al Viareggio, quando con un dribbling si liberò da una simile situazione scomoda. Nessuno vuole fare un processo al portierone rossonero: l'errore c'è ed è evidente, ma ci sono tutte la attenuanti del caso.Una sfida, quindi, affascinante ma difficile, piena di ostacoli da superare. Mino va accontentato sia dal punto di vista economico che progettuale. Il rinnovo di Donnarumma è il punto di partenza per dare un forte impulso al sempre più possibile nuovo corso. 4,5 milioni a stagione, accordo fino al 2022, queste le basi della trattativa. Con buona pace di Manchester City e United, pronte a mettere sul piatto assegni in bianco pur di assicurarsi uno dei portieri più forti al mondo.