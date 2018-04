Che Gigio Donnarumma sia un progetto di fuoriclasse ormai è fuor di dubbio. In un ruolo, quello del portiere, che richiede spesso maturità ed esperienza lui riesce a togliersi la grande soddisfazione di battere un record in serie A: oggi ha raggiunto quota 100 presenze nella massima serie del calcio italiano a soli 19 anni un mese e 20 giorni. Gianluigi Buffon, per chi scrive il miglior interprete italiano della storia, ha giocato la centesima partita nella massima serie a 21 anni.

UNA PARATA ILLEGALE PER FESTEGGIARE - La manona che arriva sulla conclusione da un metro di Milik al 92'. Donnarumma si è regalato una parata illegale sul polacco, un gesto tecnico che da solo può valere il prezzo del biglietto. Per il Milan, di sicuro, significa un punto importante sopratutto in ottica Europa League, alla fine di una partita giocata quantomeno alla pari, se non meglio, del Napoli. Il numero 99 rossonero ha risposto alla grande, da assoluto predestinato, a un periodo dove non non arrivavano più interventi fuori dall'ordinario. Gattuso gli ha ricordato in settimana di avere l'obbligo di provare a diventare il migliore al mondo, parole che hanno prodotto l'effetto di toccare le giuste corde per il portiere di Castellammare di Stabia.

IL MERCATO PUO' ASPETTARE - A fine partita il primo a complimentarsi con lui è stato Pepe Reina, in quello che sembrava quasi un passaggio di consegne. Ai microfoni di Sky, Donnarumma ha spento qualsiasi ipotesi di mercato: "Siamo amici, non abbiamo parlato né di mercato né di futuro, ci siamo fatti i complimenti. Ci siamo salutati. Ci siamo detti arrivederci o addio? Arrivederci, sempre". Con parate come quella di oggi, sarà sempre più difficile per il Milan rinunciare al ragazzo dei record.