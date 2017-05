La questione relativa al rinnovo di Gianluigi Donnarumma tiene banco in casa Milan. Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli la considerano una priorità assoluta ma è un percorso irto di ostacoli e che non avrà una svolta a stretto giro di posta. Mino Raiola non ha nessuna intenzione di accelerare le operazioni, anzi.



MINO NON RISPONDE - I messaggi erano arrivati anche nelle settimane antecedenti al closing, quasi un avvertimento. Raiola ha sempre manifestato più di un dubbio sulla nuova proprietà, non chiudendo mai alla possibile partenza del suo assistito. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il super-agente non ha ancora voluto programmare alcun incontro con il nuovo management rossonero. Forse anche infastidito dall'approccio avuto da Fassone con la famiglia di Gigio. Una strategia ben precisa: guadagnare la fiducia mostrando le ambizioni del Milan e la considerazione su un talento purissimo. Una mossa che però non è piaciuta all'entourage che si è sentito scavalcato.



PRIMI CONTRASTI - Se da un lato Raiola prende tempo, dall'altro c'è la famiglia che, invece, vorrebbe discutere il prima possibile del rinnovo, ponendo fine all'esposizione mediatica. Visioni differenti che non hanno ancora portato a una rottura (e forse mai ci sarà) ma vanno registrate. Come in una partita a scacchi, adesso bisogna attendere la prossima mossa. Il Milan spera in un'apertura che fino a ora non c'è ancora stata, forte anche della volontà del ragazzo di continuare in rossonero.