La calciatrice della Fiorentina Women's Greta Adami ha rilasciato un'intervista a 'Il Mercoledì di Platinum' in onda su Italia 7: "Distanza dalla vetta? Purtroppo la prima parte del campionato non è andata bene, abbiamo questa distanza ma non dobbiamo pensarci. Sabato vogliamo fare bene. Niente è impossibile? Noi dobbiamo concentrarci su noi stesse, all'andata il problema siamo stati noi. Derby con l'Empoli? Sappiamo che giocheremo contro alcune ragazze che giocavano con noi. Gara contro la Juventus? Si è vista una Fiorentina diversa, ce la siamo giocata quasi alla pari. Non è una squadra veramente imbattibile".