Accusato dalla tv tedesca ARD di aver fatto uso di doping nella sua carriera, da quando aveva 15 anni con l'aiuto del dottor Julio Cesar Alves, l'ex terzino di Inter e Real Madrid Roberto Carlos si difende, con una nota dichiarazione diffusa da Globoesporte: "Rinnego categoricamente le accuse irresponsabili fatte da ARD e ribadisco di non aver mai usato qualche trucco per avere dei vantaggi rispetto ai miei colleghi. Il rapporto in questione cita il nome di un medico che non conosco e con il quale non ho mai avuto niente a che fare in vita mia. I miei avvocati stanno lavorando per confutare le accuse in tribunale e provare il tutto davanti a un giudice".