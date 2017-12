La Lazio aspetta de Vrij, ma si guarda intorno, perché il tempo stringe, e per giugno potrebbe dover trovare un sostituto. Secondo Il Tempo, tra gli ultimi obiettivi inseriti nella lista di Tare c’è anche quello di Yerry Fernando Mina González, forte centrale colombiano del Palmeiras. Piccolo dettaglio: su di lui, però, la concorrenza è folta e ci sarebbero i rapaci uomini di mercato del Barcellona in prima fila su tutte: “La scorsa settimana ho parlato con la dirigenza del Palmeiras, resto sempre in contatto anche con il Barcellona”, le parole dello zio del calciatore, Jair Mina, a GloboEsporte dove ha aggiunto: “Attualmente abbiamo deciso di aspettare per riflettere sulla situazione, Yerry è in vacanza e resta in attesa di novità. Adesso non resta altro che aspettare un accordo tra Barcellona e Palmeiras, sono i club che devono decidere i prossimi passi. I blaugrana sono un grosso club e rispettiamo i loro tempi. Sul giocatore ci sono anche altri club, ma loro hanno sempre la priorità. Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni”.