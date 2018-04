La Fiorentina come la Lazio, parola di Caressa. I tifosi viola avrebbero scritto numerosi a Sky per chiedere alla squadra viola di "scansarsi" contro il Napoli, nel nome dell'acerrima rivalità nei confronti della Juventus. Fabio Caressa rincara la dose ed evoca il paragone con la Lazio del 2010, che si sarebbe "scansata" contro l'Inter, per sfavorire la Roma: “C’è anche da dire che qui arrivano già messaggi dei tifosi della Fiorentina che dicono ‘ci scansiamo’, tipo Lazio e Inter insomma. Non mi sono mai piaciute queste cose, ovviamente non è una cosa fattibile. Però certo è particolare che la Juventus vada a giocare contro la grande nemica Inter, e il Napoli vada a Firenze, contro un’altra nemica storica dei bianconeri".



REAZIONI - I tifosi (non solo della Lazio) su Twitter non hanno gradito l'episodio, ad una settimana dalla battuta sul "tavernello", di una settimana fa. "Parliamo anche della stronz### detta da Caressa ieri sera", "un miserabile", "Caressa è in lutto, poverino".