Giunto nel settore giovanile della Juve nel lontano 1999, Oussama Essabr non ha percorso la carriera che probabilmente sperava: in nessuna delle parentesi trascorse, infatti, il centravanti marocchino è riuscito a rendersi protagonista e pertanto starebbe pensando ad una sistemazione definitiva attraverso cui possa affermarsi, anche perché la carta d'identità segna già 28 anni. Secondo Gazzamercato, su di lui ci sarebbe l'interesse dell'Honved di Budapest, squadra che qualche anno fa tesserò un altro ex bianconero smarrito come Davide Lanzafame: la speranza è che con un eventuale firma sul contratto, anche Essabr possa rilanciarsi con il club rossonero al pari di quanto fece Lanzafame.