A difendere i colori azzurri al Mondiale di Russia ci sarà Gianluca Rocchi, fischietto italiano che scenderà in campo. Non solo lui, però: la Fifa ha ufficializzato gli arbitri che andranno in Russia come specialisti del Var, e tra questi ce ne sono 3 del nostro campionato: Valeri, Irrati e Orsato, protagonista delle polemiche post Inter-Juve.



GLI ALTRI - Il resto degli arbitri Var per il Mondiale sono Al Jassim (Qatar), Sampaio (Brasile), Vargas (Bolivia), Vigliano (Argentina), Dankert e Zwaiter (Germania), Dias Soares e Lopes Martins (Portogallo), Gil (Polonia) e Makkelie (Olanda).