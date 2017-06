A un’offerta così è difficile rinunciare: 80 milioni di euro per il club, 30 milioni di euro a stagione per il calciatore. Sono queste le cifre che il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro avrebbe messo in campo per ingaggiare Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund. Una pioggia di milioni che ha subito ribaltato le lavagne delle scommesse. Appena una settimana fa era il Liverpool, secondo i bookmaker, a partire da favorito. Ora i Reds sono dati come terza opzione, a 7,50. In testa alle quote è balzato il trasferimento in Cina dell’attaccante gabonese, crollato in poche ore da 5,00 a 1,50. Piazzata a 4,00 la conferma ai gialloneri, mentre si punta a 5,00 sul Manchester City. Ormai esclusa la pista che porta alla Serie A: il Milan ha virato su altri obiettivi ed è dato a 25 volte la scommessa.