Michy Batshuayi, grande protagonista del successo del Borussia Dortmund sull'Atalanta, ha parlato della sua esperienza passata al Chelsea: "Adesso gioco con molta più fiducia, mentre al Chelsea non è stata sempre così semplice la mia situazione. Sedersi in panchina, entrare e segnare e poi tornare in panchina non è un qualcosa con cui un attaccante riesce a convivere. Onestamente non so se Conte abbia visto la mia gara, probabilmente ha altro a cui pensare. In questo momento non penso al futuro, ma solo a far bene per il Borussia Dortmund. Poi, quando sarà il momento, penserò a tutto il resto".