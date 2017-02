Che fine ha fatto Mario Gotze? Una domanda che in Germania hanno iniziato a porsi da diverso tempo; negli occhi dei tifosi tedeschi, così come di tutti gli appassionati di calcio, resta l'istantanea della rete segnata dal classe '92 nella finale del Mondiale 2014. Al minuto 113, dopo essere entrato dalla panchina in una finale equilibrata che sembrava destinata a concludersi ai calci di rigore, ci ha pensato lui, il talento nato calcisticamente a Dortmund e migrato a Monaco di Baviera, a regalare la vittoria alla Germania. L'uomo che ha rubato il mondiale a Messi, però, è rimasto schiacciato sotto il peso di quella rete, e nemmeno il ritorno al Borussia è servito a dare una scossa alla sua carriera, e dopo appena sei mesi Gotze sembra essere già tornato sul mercato.



DORTMUND-MONACO: ANDATA E RITORNO - La parabola di Mario Gotze, in evidente fase discendente, lo ha portato dall'essere il giocatore più desiderato di Germania ad essere poco più di una comparsa. Nel 2013 il suo trasferimento dal Borussia al Bayern Monaco aveva destato grande scalpore, non solo per il ''tradimento'' sportivo operato nei confronti del Dortmund, ma anche per il fatto che l'annuncio del suo trasferimento imminente in Baviera fosse arrivato pochi giorni prima della finale di Champions League che avrebbe avuto come protagonisti proprio Bayern e Borussia. Una finale alla quale Gotze non ha preso parte per via di un infortunio, e che ha visto prevalere proprio i bavaresi nella finale di Wembley. La sua stella, che a Dortmund brillava come poche altre, è andata via via spegnendosi negli anni trascorsi alla corte di Guardiola. Nonostante i buoni numeri, infatti, Gotze non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio importante al Bayern e si è guadagnato il poco nobile soprannome di ''riserva più costosa del mondo''. E dopo la fase di declino vissuta in Baviera, nell'estate scorsa è arrivata la chiamata del Borussia, che ha deciso di riportare a casa il figliol prodigo per dargli una nuova occasione.



DECLINO INESORABILE - In questa stagione, però, che doveva essere quella del rilancio ad alti livelli, Gotze ha collezionato appena 11 presenze in Bundesliga condite da un solo gol. Poco, troppo poco, per chi appena tre anni fa aveva deciso la finale di un Mondiale. Forse, però, il peso di quella rete, che lo ha messo sotto le luci di tutti i riflettori, è stato troppo per un giocatore dall'indubbio talento, ma con lacune di personalità evidenti. E ora, a soli ventiquattro anni, Gotze è un rebus senza risposta, con un passato vincente ed un futuro incerto; protagonista dell'ennesima stagione deludente figlia di quel gol che ha segnato la sua carriera. Non solo in positivo.



FUTURO IN ITALIA? - La stagione in corso ci ha mostrato un Gotze in difficoltà e finito spesso in panchina, anche a causa di problemi fisici. Nel giro di quattro anni, però, il suo valore di mercato si è praticamente dimezzato, a dimostrazione del fatto che le sue prestazioni sono in costante discesa; il Borussia, infatti, la passata estate lo ha pagato 22 milioni di euro, decisamente meno dei 37 versati dal Bayern per portarlo a Monaco. E ora la sua storia con il Dortmund potrebbe essere davvero arrivata al capolinea; i gialloneri, infatti, stanno valutando di cederlo in estate, magari in Italia. Non è un mistero che la Juventus segua il giocatore da diversi anni, ecco perché in estate i bianconeri potrebbero fare un tentavo concreto per lui. La domanda che tiene banco, però, è: quanto vale oggi Mario Gotze, l'eroe del mondiale vittima di un declino senza fine?