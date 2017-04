la sfida tra i gialloneri eche non è soloè spettacolo al potere. Questa la sfida presentata dai dati Opta: questo sarà il primo incontro tra Borussia Dortmund e Monaco. Solo una squadra francese ha battuto fuori casa il Dortmund in competizioni europee (3N, 5P), il Marsiglia nel dicembre 2011 (3-2). Questo sarà il terzo incontro stagionale per il Monaco con una squadra tedesca, dopo aver incrociato il Bayer Leverkusen nella fase a gironi (pareggio casalingo 1-1 e sconfitta 3-0 in trasferta). Il Borussia Dortmund ha raggiunto i quarti di finale di Champions League per la terza volta nelle ultime cinque stagioni. Il Borussia Dortmund ha perso solo una delle otto partite stagionali di Champions League (5V, 2N), contro il Benfica nell’andata degli ottavi.Tuttavia il Dortmund ha perso sette delle ultime 10 gare nella fase ad eliminazione diretta di Champions League (V3). Il Borussia Dortmund ha segnato sette gol dal 76° in avanti in questa stagione di Champions, più di ogni altra squadra. Il Monaco ha raggiunto i quarti di finale di Champions League per la quarta volta: solo il PSG ha fatto meglio tra le squadre francesi (cinque).Negli ultimi tre anni è la seconda volta che il Monaco arriva tra le migliori otto. Tuttavia l’ultima volta che la squadra francese è arrivata in semifinale è stata nel 2003/04.Il Monaco ha concesso 13 gol in questa Champions League, inclusi gli otto nelle ultime due trasferte, più di ogni altra squadra tra quelle rimaste in corsa. Pierre-Emerickha segnato sette gol in sette presenze in queste Champions League, inclusa una tripletta nell’ultima gara contro il Benfica. Nonostante abbia collezionato solo 11 partite da titolare in Champions League, Falcao ha segnato otto gol.Bürki; Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer; Bender, Weigl; Dembelè, Kagawa, Guerreiro; Aubameyang. All. TuchelSubasic; Touré, Jemerson, Glik, Raggi; Bernardo Silva, Fabinho, Moutihno, Lemar; Mbappè, Falcao. All. Jardim