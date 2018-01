Bla bla bla next step is the jail you don’t know nothing so take care of you!!! not me — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) 19 gennaio 2018

"Situazione fastidiosa". Così ieriha definito il momento del, alle prese con il caso: l'attaccante gabonese non è stato convocato per la trasferta di Berlino (seconda assenza consecutiva, il BVB ha pareggiato in rimonta con l'Hertha) ma ha comunque trovato modo di scendere in campo. Come riferito da La Gazzetta dello Sport infatti,che è ancora una ferita aperta per il club. Il nervosismo monta e lo stesso giocatore si lascia andare sui social: ai tifosi che chiedono di spedirlo nella formazione riserve come scelta punitiva, lui risponde piccato su Twitter.