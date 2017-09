Douglas Costa ha parlato ai microfoni di Sky Sport di come sta andando il suo periodo di adattamento alla Juve e quale è il ruolo in cui preferisce giocare: “Nel Bayern giocavo a destra, nello Shakhtar a sinistra, mentre in Nazionale sono più accentrato: per me non c'è problema, sono pronto a dare il mio contributo in ogni posizione. Non mi preoccupa più di tanto trovare il gol, bensì giocare bene e aiutare i miei compagni a vincere, servendo loro tanti palloni. La concorrenza? Qui ci sono tanti grandi giocatori, la Juventus è una grandissima squadra ed è normale che, a questi livelli, ci sia tanta concorrenza, come del resto avevo anche al Bayern e in Nazionale verdeoro. Per me non è un problema, semmai uno stimolo. Dybala è un giocatore fantastico: conoscevo già il suo valore ma mi ha ulteriormente impressionato dimostrando questa grande continuità.”