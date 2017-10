"Nessun rompicapo tattico con lui". Max Allegri dalle colonne di Tuttosport difende Douglas Costa, ma ammette che sta rendendo meno del suo potenziale: "Quando prende palla è sempre importante. Fa sempre bene nell'uno contro uno e nei cross, ma deve fare 100 e al momento fa molto meno, diciamo 60; troppo poco. Io pretendo di più, quando si è al Bayern o alla Juventus bisogna esigere di più. Però quando punta in velocità Douglas Costa, mammamia! Fa paura...".



Così invece su Mandzukic: "Lo faccio ridere, è furbo. Lo riprendo italiano ma fa finta di non capire... non ama essere ripreso e fa finta di non capire la lingua", sorride Allegri.