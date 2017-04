L'impresa della Juventus, che ha eliminato con merito il Barcellona in Champions League ha lasciato il segno non solo nel tabellone del torneo, ma anche su i social network dove le foto dello spogliatoio in festa dei bianconeri hanno fatto il giro del mondo. Non solo Roberto Gagliardini ha regalato il suo like (poi rimosso) alle immagini postate da Leonardo Bonucci, ma anche l'attaccante del Bayern Monaco, Douglas Costa, che ha messo mi piace alle foto postate dall'ex compagno Mehdi Benatia e dal connazionale Neto. Un'indizio di mercato? Probabile, perchè proprio l'esterno brasiliano è un obiettivo concreto della Juventus in vista della prossima estate.