Archiviata la finale di Champions e definita una volta per tutte la posizione di Max Allegri, ecco che il mercato della Juve è entrato nel vivo. A centrocampo, in attesa di sviluppi sulle prime scelte, ecco che l'accelerata è stata compiuta verso N'Zonzi. La priorità intanto è rivolta all'attacco, dove serviranno almeno due colpi per alzare il livello di un reparto di altissimo livello ma ridotto all'osso nelle rotazioni. Se l'operazione Schick procede indipendentemente dal resto, è guerra aperta con il Milan e la Lazio per Keita, mentre è in atto un autentico duello con l'Inter per strappare Bernardeschi alla Fiorentina. C'è poi la situazione per Di Maria che vede la Juve alla finestra. In tutto questo, ecco per Douglas Costa è prossimo un summit in Germania per sferrare l'attacco definitivo.

IL PIANO – Da tempo in contatto l'entourage del giocatore e la dirigenza bianconera, il passo principale da compiere è quello legato all'accordo con la dirigenza del Bayern. La posizione di Douglas Costa rimane quella di voler lasciare la Germania, nonostante l'intenzione di trattenerlo valutata a lungo dal club. Nel frattempo il suo entourage ha ripreso contatti anche con Barcellona e Manchester City, una concorrenza spietata per la Juve sul mercato ma anche per il giocatore in ottica ruolo da titolare: un ruolo da protagonista oltre ad un ingaggio vicino ai 4 milioni annui è quanto servirà per convincere il brasiliano a scegliere la Juve, che pure hanno da sempre messo al primo posto la volontà di passare direttamente dal Bayern prima di definire ogni forma di intesa col giocatore. Allegri ha dato il suo assenso all'operazione, vedendo in Douglas Costa quell'elemento di qualità e personalità capace di giocare indipendentemente sulle due fasce che in questa stagione gli è venuto a mancare con la mancata esplosione di Pjaca. Un incontro, quello tra i dirigenti bianconeri e quelli del Bayern previsto in questi giorni, forse già decisivo dal quale la Juve tornerà con una richiesta precisa da parte del club tedesco cui seguirà l'offerta: se la richiesta di Rummenigge dovesse restare attorno alla valutazione da circa 30-35 milioni che ne fa il club bianconero e che permetterebbe comunque ai tedeschi di rientrare dell'investimento compiuto due stagioni fa, ecco che il canale privilegiato potrebbe portare ad un'accelerata decisiva anche in tempi rapidi. Se il Bayern vende, la Juve c'è e rimane in pole: i giorni caldi sono proprio questi.



