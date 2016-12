Centomila euro. E' quello che ha pagato l'Arsenal per strappare Vlad Dragomir all'ACS Poli Timisoara. E' successo un anno e mezzo fa, nell'estate 2015, dopo averlo visionato in più di un torneo giovanile. E dopo averlo strappato all'Inter, come ammesso dal suo agente Catalin Sarmasan. Classe 1999, classico numero 10 (anche se indossa soprattutto la maglia numero 7), in grado di giocare anche da mezzala, Dragomir è considerato uno dei migliori talenti del calcio rumeno. In patria lo paragonano a Kroos, a Londra lo vedono come erede di Ozil, del quale ha lo stesso piede. Al momento è un'esagerazione, il ragazzo nato a Timisoara deve crescere ancora molto, ma in Inghilterra sono convinti che il salto tra i big è solo una questione di tempo.







FATTORE WENGER - Dopo aver impressionato con l'Under 18, Dragomir ha firmato il primo contratto da professionista con l'Arsenal lo scorso aprile, al compimento dei 17 anni, come da regolamento. I suoi idoli? Un trequartista magico, Ronaldinho, e un difensore meraviglioso, Carles Puyol. Entrambi hanno scritto la storia del Barcellona, il club nel quale un giorno Dragomir vorrebbe giocare. Prima però ci sono i Gunners e Wenger, che l'ha messo sotto l'ala protettiva ed è pronto a lanciarlo nel grande calcio.