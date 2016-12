Un'altra tragedia nel mondo del calcio, stavolta in Africa: nell'ovest dell'Uganda, una barca che stava attraversando il lago Alberto è affondata. Il bilancio sarebbe di 9 morti e 21 dispersi (ma le cifre sono provvisorie poiché le ricerche sono ancora in corso); tra questi un'intera squadra di calcio locale, il Kawaibanda, che si stava spostando per disputare un'amichevole accompagnata dai propri tifosi. L'imbarcazione, sostiene il quotidiano spagnolo AS che per primo ha rivelato la notizia, trasportava un carico eccessivo e all'improvviso, anche per l'entusiasmo dei passeggeri a bordo, si sarebbe ribaltata. Quindici persone sarebbero sopravvissute al naufragio. L'episodio, com'è ovvio, ha subito fatto tornare alla mente il dramma della Chapecoense, avvenuto circa un mese fa.



(foto AFP)