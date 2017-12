Dramma per Bernardo Corradi, ex calciatore tra le altre di Chievo, Inter e Lazio, e per la moglie Elena Santarelli, showgirl: il figlio Giacomo, di 8 anni, è infatti gravemente malato.



IL POST SU INSTAGRAM E LA TERRIBILE VERITA' - La showgirl ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui parla del dramma che ha colpito la sua famiglia e della malattia del figlio 8 anni: "È come aver ricevuto un pugno nello stomaco, così forte che ti toglie il respiro. Una diagnosi che un genitore non vorrebbe mai sentirsi pronunciare dai medici". La diagnosi per Giacomo, nato nel luglio 2009, è arrivata lo scorso 30 novembre, ed è stata terribile. Continua la Santarelli: "Il 30 novembre è come se io e mio marito avessimo ricevuto un pugno nello stomaco senza preavviso ,un pugno così forte che ti toglie il respiro e ti gela il corpo all’istante. Ho sempre pensato che quando diventi mamma o papà sei automaticamente impotente, nel senso che non puoi mai proteggere i tuoi figli da tutto e tutti che prima o poi la mamma e il papà si sentono disarmati. Non voglio entrare nei particolari ma voglio solo dire grazie a tante persone» ma snocciola una serie di grazie a chi le è stato più vicino. Agli infermieri del Bambin Gesù, a quel medico che «intuì insieme al mio istinto materno che bisogna andare a fondo», alla famiglia e agli amici che «ci hanno sempre regalato parole di conforto e amore anche quando non avevo voglia di sentire nessuno e sfogavo tutta la mia rabbia contro tutto e tutti»."



IL PENSIERO ALLA SECONDOGENITA - Elena Santarelli, 36 anni, dal 2006 legata all'ex calciatore Bernardo Corradi, sposato nel 2014, parla anche della piccola Greta, la secondogenita: "Inconsapevolmente tutti i giorni ci ha strappato dei sorrisi che per qualche istante ci hanno fatto volare via con la mente». Come disse Benigni "La vita è bella - life is beautiful" e in quanto tale deve essere vissuta tornando piano piano alla normalità senza paura ,più facile a dirsi che a farsi ma deve essere così anche se la paura prende il sopravvento», continua la Santarelli, che promette la realizzazione di una ludoteca nel reparto del Bambin Gesù tanto frequentato in questi giorni.