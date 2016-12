Un'ufficialità imminente, un colpo di mercato destinato a far discutere soprattutto per la quantità di denaro che sarà investita per un giocatore che, per quanto chiaccherato e celebrato a dismisura, ha dimostrato soltanto una minima parte del suo potenziale. Parliamo di Julian Draxler, centrocampista offensivo classe '93 in uscita dal Wolfsburg dopo appena 18 mesi e dell'interesse forte, fortissimo, del Paris Saint Germain, che nelle prossime ore (fonte Sky Deutschland) concluderà il suo acquisto. Secondo le informazioni provenienti dalla Germania, Draxler si trasferirà alla corte di Emery per 42,5 milioni di euro, cifra destinata a salire fino a 48 con i bonus (6 dei quali andrebberò comunque allo Schalke 04 come premio di valorizzazione).



FLOP AL WOLFSBURG - Davvero incredibile pensare che il Wolfsburg abbia trovato qualcuno disposto ad investire una somma superiore addirittura ai 36 milioni spesi solo nell'estate 2015 per un calciatore che non ha deciso cosa diventare da grande. Il suo ambientamento nel club di proprietà della Volkswagen è stato pressochè nullo e la resa in campo ancora più insoddisfacente: 9 gol e 8 assist in 35 partite lo scorso anno col Wolfsburg fuori dalle coppe, 14 quest'anno senza mai lasciare il segno. La proprietà qatariota del PSG è convinta che sia lui l'uomo giusto per risollevare le sorti di una stagione iniziata male, con 4 sconfitte collezionate in campionato e un terzo posto dietro a formazioni meno quotate come Nizza e Monaco, e che in campo europeo rischia di chiudersi anzitempo, visto che l'urna di Nyon ha scelto il Barcellona per Cavani e compagni.



SOLLIEVO JUVE - La Juventus, che tentò invano di portare in Italia Draxler poco più di un anno fa, ha mal digerito il suo rifiuto e ha chiuso le porte in maniera netta, non appena l'ex Schalke ha manifestato la volontà di lasciare il Wolfsburg. Se si potrà parlare definitivamente di pericolo scampato sarà il campo a chiarirlo, con un Draxler chiamato a smentire gli scettici e confermare con i fatti di valere quasi 50 milioni di euro e di essere pronto per uno dei club più importanti del panorama internazionale.