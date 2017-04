Didier Drogba fa un grande favore al Chelsea, invitando Romelu Lukaku a fare ritorno in blues. In un'intervista rilasciata al Sun ha dichiarato: "Se Lukaku venisse al Chelsea sarebbe fantastico per il club. Conosce già l'ambiente, ed è la sua squadra fin da quando è piccolo. Vuole diventare il miigliore, sta lavorando duro per riuscirci, e qui potrebbe dimostrare di avere successo se gli si desse una chance. Abbiamo davvero un bel rapporto, lo considero il mio fratellino minore, è davvero una brava persona e un grande giocatore".