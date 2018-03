Quella dei Phoenix Rising sarà l'ultima maglia di Didier Drogba. L'attaccante ivoriano, che ieri ha festeggiato il suo 40esimo compleanno, vent'anni dopo il suo debutto da professionista al Le Mans annuncia che a fine stagione appenderà le scarpette al chiodo. "E' davvero un piacere per me giocare - racconta a Telefoot -. Ho iniziato tardi a giocare ad alti livelli, ma mi diverto ancora. Mi piace molto questo ruolo di giocatore-proprietario, sono circondato da tanti giovani e mi piace trasmettere loro la mia esperienza. Ma questa è la mia ultima stagione, ho 40 anni ed è il momento di dire basta".



Drogba non esclude per il futuro un ritorno a Marsiglia, il club che lo ha lanciato nel calcio che conta facendo da trampolino verso il Chelsea. Il nuovo proprietario, l'ambizioso americano Frank McCourt, starebbe pensando di coinvolgerlo. "Vediamo cosa mi offrono, io sono sempre pronto a dare una mano".