A margine della conferenza stampa per il rinnovo di Lanni, il ds dell'Ascoli, Cristiano Giaretta ha confermato la chiusura dell'affare con la Juventus per la cessione di Riccardo Orsolini ai bianconeri: "L'accordo con la Juve è stato raggiunto, per i dettagli ci dobbiamo aggiornare. Non potevamo dire più di tanto, ma c'è stata sempre la volontà. Non è vera la notizia della maxi offerta del Napoli, e ci sono tanti dettagli da definire. C'è una parte basica, una variabile e discorsi legati a diversi giocatori, la cosa certa è che Orsolini rimarrà fino al termine della stagione".