Paolo Cristallini, ds del Brescia, ha parlato a fcinternews.it dell'interesse di diversi club di Serie A, tra cui quello dell'Inter, per il talento classe 2000 Sandro Tonali: "È un ragazzo che sta facendo bene, sta giocando titolare con noi, è un classe 2000 ed è ovvio che ci sono interessamenti per lui sia dall’Italia che dall’estero. Da quello che vedo io dagli accrediti per gli osservatori, l’Inter c’è, così come ci sono anche altri club. Detto questo, trattative in corso con il club nerazzurro al momento non ce ne sono. Futuro? Le parole del presidente Cellino sono state chiare: Tonali è il presente e il futuro del Brescia. Il nostro obiettivo ora è la salvezza. Poi, al termine del campionato faremo il punto della situazione e vedremo il da farsi, valutando il futuro di comune accordo con il giocatore".