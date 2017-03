Il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca ha dichiarato a Radio Sportiva: "Rastelli non è sottovalutato, allena una squadra importante come la nostra e non è mai stato messo in discussione. Poi siamo sempre tutti sotto esame, ma la classifica in questo momento è buona e vogliamo provare a migliorarci ottenendo i fatidici 40 punti. Fino a quando non li raggiungeremo non parleremo di futuro".



"Il progetto dello stadio è importante, il nostro presidente ci sta lavorando e per un paio d'anni giocheremo in uno stadio alternativo. Poi dal 2019 avremo uno stadio che sarà un lusso funzionale al valore della società".



"Anche la programmazione del Cagliari in prospettiva futura sta lavorando sul rinnovo di contratti: alcuni si sono già concretizzati, altri saranno in futuro. Dispiace per Di Gennaro, che non ha accettato le nostre condizioni. Io lo avevo voluto fortemente qui a Cagliari. I capisaldi li dovrà dimostrare il campo. Borriello fa parte di questi, dopo Immobile e Belotti è una delle punte che sta facendo meglio in Italia".