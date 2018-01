Intervistato da Tuttosport il direttore sportivo del Cagliari, Giovanni Rossi, ha parlato del futuro del gioiellino Nicolò Barella:



E' nel mirino della Juventus, Inter e di tutte le big, che ragazzo è?

"Rispecchia la mentalità sarda: è orgoglioso, permaloso, testardo e molto generoso".



Gli avete appena rinnovato il contratto, ma trattenerlo non sarà semplice: in futuro se lo immagina in un club particolare?

"Siccome ci sono nazioni che economicamente ci hanno superato, non mi stupirei se le richieste più importanti arrivassero dall’estero".