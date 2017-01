Giancarlo Romairone, direttore sportivo del Carpi, ha parlato del mercato della squadra biancorossa a Sportitalia: "Noi dovremo fare un paio di ritocchi, su uno zoccolo dure che ha ben fatto sia in Serie A che in Serie B. Siamo alla finestra per migliorare. Le voci su Lasagna? Kevin ha fatto molto bene lo scorso anno in Serie A e lo quest'anno si sta ripetendo. Per questo ci sono almeno tre formazioni della massima serie che lo stanno valutando. Di sicuro noi non vogliamo cederlo adesso, ma stiamo facendo delle valutazioni in vista di un futuro in Serie A. Mbakogu? L'interlocutore è particolare e per noi il ragazzo è un patrimonio. Vogliamo capire se c'è l'intenzione del Krylia di farlo. Qualora così non fosse valuteremo di riportarlo a casa. Seck e Lasicki? Vorremo fare un paio di giocatori di categoria e un paio di giovani di valore. In questo momento però non credo sia giusto fare nomi perché tutto cambia molto velocemente durante il mercato".