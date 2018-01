Il ds del Chievo Giancarlo Romairone, prima della sfida con l'Udinese, parla a Sky Sport della possibilità che Roberto Inglese si trasferisca al Napoli già a gennaio: "In questo momento tutti certi discorsi hanno rallentato la situazione. Per noi è un giocatore importante, ma il periodo negativo e la mancanza di punti non ci permette di fare certi discorsi. Ora bisogna capire anche per quanto tempo resterà fuori. Vedremo di valutare presto il suo futuro".