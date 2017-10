Il direttore sportivo della Cremonese Stefano Giammarioli ha parlato ai microfoni di TuttoB.com dell'ottimo avvio dei grigiorossi e della striscia di sette risultati di fila della squadra allenata da Tesser: “Siamo molto contenti e i risultati ottenuti ci fanno sperare di poter proseguire questo trend positivo, la nostra soddisfazione deriva non tanto dai punti conquistati quanto dalle prestazioni convincenti fornite dalla squadra frutto anche della sapiente gestione dell'organico da parte di mister Tesser. La continuità è un'arma importante nel quadro di un campionato estenuante ed equilibrato. Questo filotto di risultati ci ha consentito di rafforzare la consapevolezza nei nostri mezzi e di potersela giocare con tutte. Per dire se riusciremo a restare al tavolo con le prime della classe credo però che sia ancora presto, manchiamo dalla Serie B da molto tempo e dobbiamo fare le cose con calma. L'obiettivo stagionale è una salvezza tranquilla che ci permetta di assestarci, poi programmeremo con serenità un futuro importante. Cavion? L'ho portato a Cremona l'anno scorso, è un ragazzo in cui credo ciecamente e che seguivo già ai tempi delle giovanili nella Juventus. Un calciatore di grande temperamento e qualità con ampi margini di miglioramento e che si sta confermando. Paulinho? Ho voluto fortemente il suo ritorno in Italia, quando l'ho proposto a società e mister nessuno ha avuto dubbi. È un giocatore con caratteristiche diverse da tutti gli altri attaccanti presenti in rosa, ha grande determinazione e una cattiveria agonistica che è prerogativa di pochi, in più, tecnicamente è fortissimo. Classifica? È molto corta, i punti di distanza fra le prime tre e il gruppone rispecchiano i valori. Palermo, Empoli e Frosinone hanno qualcosa in più a livello di organico, con Bari, Parma e Perugia alle loro spalle, sarà una lotta fra 8-9 squadre per la Serie A”.