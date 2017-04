Vincenzo Montella ha mosso i primi passi da giocatore in quel di Empoli. Domani sarà una sfida dal sapore particolare per più aspetti. Un passato da grande attaccante, un presente e futuro roseo da tecnico per lo stupore del direttore sportivo dei toscani Marcello Carli che ha così commentato a Skysport: "Era un giocatore di alto livello, ha fatto quello che poteva fare ma poteva anche fare di più. Immaginai che potesse fare qualcosa di importante, ma che diventasse un grande allenatore non me lo aspettavo".