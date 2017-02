Prima del fischio d'inizio di Milan-Fiorentina il ds rossonero Rocco Maiorino ha parlato a Premium Sport: "E' una partita importante contro un'avversaria diretta per l'Europa, ma non è fondamentale. Cercheremo di fare punti. Ultima a San Siro di Berlusconi? Se dovesse concretizzarsi il closing saranno le ultime due settimane. C'è molta emozione per quello che è stato fatto, sono in questa società da dodici anni ed è una partita carica di emozioni. Meglio Bernardeschi o Chiesa? Sono due giocatori forti, ma lo sono altrettanto quelli che abbiamo in rosa. Preferisco seguire e coccolare i miei".