Ieri mattina ilha fatto quadrato a Milanello, con un incontro di circa un'ora tra Marco Fassone, Rino Gattuso e Massimiliano Mirabelli. Una riunione utile per fissare nuovamente gli obiettivi per questo finale di stagione, ma durante la quale non si sono affrontati temi come il mercato e il futuro del direttore sportivo, finito nel mirino di diverse critiche negli ultimi giorni.Come anticipato da Calciomercato.com, tra i possibili successori dell'attuale ds ci sono Walter Sabatini e Cristiano Giuntoli . I profili dei due uomini mercato non sono però gli unici accostati alla società di via Aldo Rossi: secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, negli ultimi giorni ci sarebbe stato anche un, attuale ds della Roma. Solo un'idea, per il momento, senza una trattativa vera e propria. Una nuova suggestione per il futuro del Milan.