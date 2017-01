Il nuovo direttore sportivo del Palermo, Nicola Salerno, è intervenuto in conferenza stampa per presentare gli obiettivi della formazione rosanero facendo il punto fra il mercato e la difficile situazione dell'allenatore Eugenio Corini: "Da parte mia darò tutto quello che ho nelle mie qualità e possibilità. Per me è un ritorno in Sicilia dopo essere stato a Messina e a Catania. Sono contento di essere qui perché ho sempre avuto una grande considerazione del Palermo, siamo in una situazione che presenta tante difficoltà ma secondo me è ancora affrontabile .Possiamo salvarci".



SU CORINI E MERCATO - "Corini? Mi auguro possa fare risultati anche in un momento difficile come questo, la piazza logicamente pretende tanto e quindi bisogna rimboccarsi le maniche. Dobbiamo cercare di perdere giocatori pronti cercando di dare un po’ di personalità e sicurezza in più a questa squadra. Ho parlato sia con il presidente, sia con Corini anche per capire meglio quali potrebbero essere i desideri.



SU QUAISON E HILJEMARK - "Quaison? Ci sono buone possibilità di rinnovare il suo contratto, era un giocatore che avevo trattato prima con il Cagliari e poi con il Leeds. Hiljemark? So che c’è una trattativa abbastanza avanzata e sapremo a breve come si considera questa. E’ un giocatore in uscita, accadrà tutto a breve. Cessioni? Penso che anche qualcun altro oltre Hiljemark potrebbe andare via anche per rendere più vivo lo spogliatoio".



IL CASO SUNJIC - "Sunjic? Ci sono tanti giocatori che non ho portato io, magari questo ragazzo potrà darci una mano, non arriva mica dall’interregionale”.