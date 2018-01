Massimo Varini, direttore sportivo della Pro Vercelli, parla in conferenza stampa, facendo un punto sul mercato: "Firenze? Dovrebbe andare a Venezia, uso il condizionale apposta. Potrebbe arrivare prima una punta giovane rispetto ad un’ altra più vecchia di categoria. Raicevic a Salerno? Non so nulla, non mi hanno mai fatto richieste ufficiali. Ho parlato ieri con il Bari, ma non mi hanno detto nulla a riguardo. Per noi il mercato è molto difficile perché su certi giocatori di valore non possiamo andarci, non possiamo permetterci di dare alla squadra o al giocatore quello che loro vogliono. Spero di metterci una pezza e far uscire dal cilindro il colpo che nessuno si aspetta per toglierci qualche soddisfazione