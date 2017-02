Laconico, ma mai banale, il direttore sportivo del Paris Saint Germain, Patrick Kluivert ha parlato prima della sfida che vedrà il club parigino affrontare il Barcellona rispondendo alle voci di mercato su Leonel Messi.



L'attaccante argentino è in scadenza il 30 giugno 2018 e fatica a trovare l'accordo per il rinnovo. L'idea che possa lasciare il club blaugrana non è da escludere a priori e proprio in questo vuoto si sta provando ad inserire il PSG con Kluivert che non ha negato l'ipotesi e al contrario ha confermato con un semplice: "Mai dire mai".