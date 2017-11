La scorsa estate il Liverpool ha acquistato Naby Keita, pagando la clausola rescissoria da 51 milioni di euro per liberarlo dall'RB Lipsia a giugno 2018. Il direttore sportivo del club tedesco, Ralf Rangnick, ha smentito però al Leipziger Volkszeitung l'ipotesi di un trasferimento anticipato a gennaio: "Anche se non dovessimo qualificarci per gli ottavi di Champions League, non avrebbe senso lasciarlo partire prima. Vogliamo giocare in Europa anche il prossimo anno e per farlo abbiamo bisogno di Keita".