Il ds della Sampdoria Daniele Pradé ha parlato a Primocanale: "Torreira all'Atletico Madrid? Sono molto amico del direttore sportivo dell’Atletico Madrid Andrea Berta, sono molto amico anche di Simeone e non ci hanno mai interpellato su Torreira. Che poi Torreira sarà un giocatore fortemente cercato perché molto forte, questo è certo. Però garantisco che non c’è niente, sono solo voci. Giampaolo? Sono convinto che lui abbia trovato un’identità all’interno della Sampdoria, è la società giusta, è la città giusta. Però non posso entrare nella sua testa e sapere quello che sta pensando. Posso solo confermare che lui sta benissimo, mi piace come uomo e come tecnico