Intervenuto a Sky Sport, il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato di alcune scelte di mercato che il club neroverde farà in questa sessione invernale. In particolare il ds ha fatto il punto sul futuro di Francesco Acerbi: "Francesco ce lo avevano chiesto anche la scorsa stagione e ora ci è arrivata un'offerta da parte del Leicester. La nostra volontà è quella di non lasciarlo partire in questa finestra di mercato".



SU RANOCCHIA - "A fine stagione vedremo, ma ora certamente rimarrà con noi. Ranocchia? In questo modo non abbiamo necessità di portarlo qui in questo momento non stiamo pensando ad altre entrate".