Intervistato dalla Bild, il ds dello Schalke 04 Christian Heidel ha commentato così la scelta del centrocampista classe '95 Leon Goretzka di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno per accasarsi al Bayern Monaco: "Gli avrebbe fatto bene restare almeno un'altra stagione per continuare il suo percorso di crescita. Da noi avrebbe potuto essere la stella della squadra, ma dal punto di vista economico ha raggiunto i suoi obiettivi". Per la stampa tedesca, Goretzka firmerà un quadriennale col Bayern da 8-10 milioni di euro lordi a stagione.