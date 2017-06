L'Inter entro il 30 giugno dovrà fare diverse cessioni per esigenze di bilancio, e tra i candidati principali a lasciare Milano c'è Stevan Jovetic. Il giocatore montenegrino, che ha giocato gli ultimi sei mesi con la maglia della Siviglia, è finito ai margini del progetto tecnico e lascerà i nerazzurri. Il futuro dell'ex Fiorentina potrebbe essere ancora in Andalusia, dove è molto stimato sia dalla dirigenza che dal nuovo allenatore, Berizzo.



NESSUNO SCONTO - Il Siviglia aveva concluso l'operazione Jovetic nel mercato di gennaio sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni; la dirigenza del club spagnolo, però, non sembra intenzionata a corrispondere la cifra concordata in inverno e nei giorni scorsi ha chiesto un corposo sconto all'Inter. La risposta perentoria di Sabatini non si è fatta attendere: ''Sconto? Stiamo valutando la cosa, ma non credo perché Jovetic è un calciatore che ha mercato''.



PISTA CALDA - Nonostante tutte le difficoltà legate al lato economico dell'operazione, l'interesse del Siviglia resta vivo, come dimostrano le parole del ds del club, che durante la presentazione del nuovo tecnico Berizzo ha aperto ad una permanenza del montengerino: ''Jovetic è un giocatore che ci interessa e siamo in contatto con i suoi agenti per valutare le opzioni. Non è un’operazione facile, ma stiamo facendo il massimo sforzo perché possa restare con noi''. Un'apertura importante da parte del club spagnolo che ha ribadito ancora una volta la volontà di trattenere il giocatore; ora resta da scogliere il nodo cruciale: quello legato alla valutazione, con l'Inter che non ha alcuna intenzione di scendere sotto i 12-13 milioni. Il Siviglia dovrà uno sforzo importante, ma dopo un'apertura del genere è difficile pensare che gli andalusi possano tirarsi indietro...