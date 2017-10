Il ds del Siviglia Oscar Arias ha parlato a fichajes.net del mancato ritorno di Bacca: "Quando Bacca è arrivato qui non era quel giocatore che è diventato poi. Il presidente parla con tanta gente, ma questo non ha nulla ha che vedere con Muriel che già stava qui. Bacca non è venuto qui perché non volevamo un terzo attaccante. Abbiamo sondato il mercato e tenute aperte alcune soluzioni per prendere una decisione all’ultimo momento. Abbiamo già vissuto la situazione con Aspas, Llorente o Immobile: quando hai tre attaccanti uno di questi, non so quale, resta più come testimonial".