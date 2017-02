Il direttore sportivo della Ternana Danilo Pagni ha parlato al termine della gara persa contro il Latina. Ecco quanto riferito da Ternananews.it: "È una situazione drammatica. La stiamo vivendo da dopo Cittadella, da quando non siamo riusciti a portare a casa nemmeno un punto. Niente alibi. Non so più che inventarmi. Anche se stasera prendessi Drogba non so se riusciremmo ad invertire la tendenza. Vedo uno staff che lavora tanto. La traversa, la grande parata. Una cosa è certa non meritavamo di perdere. Dico solo una cosa: peccato. Gautieri? Sta lavorando h24. Dopo Cittadella non sono arrivati punti. Sono una persona equilibrata e momenti come questi li ho vissuti. Non so più cosa inventarmi Salviamo la faccia. Abbiamo provato tante cose per invertire la rotta. Quello che conta sono risultati. Non sappiamo più cosa inventarci per stimolare la squadra”.