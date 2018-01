Manuel Gerolin, direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato a Sportitalia del futuro di Jakub Jankto: "Jankto a gennaio non parte, l'abbiamo detto più volte. Vogliamo portare avanti il progetto coi nostri giocatori fino all'estate, anche perché siamo in una posizione di classifica interessante. A fine anno poi vedremo cosa fare, ma vogliamo far maturare i nostri giovani qui in questa stagione. A Udine arrivano parecchie offerte, lo sappiamo, ma la nostra politica è sempre la stessa e tutti sanno che noi vogliamo portare a termine il campionato con un gruppo che possa dare soddisfazioni e magari arrivare in quelle posizioni che da un paio d'anni non riusciamo a conquistare. Poi prima di cedere i nostri gioielli dobbiamo trovare validi sostituti per mantenere la categoria e fare felici i nostri tifosi".