Il direttore sportivo dell'Udinese, Nereo Bonato, ha parlato a udineseblog, facendo il punto sul mercato della squadra di Delneri: "Lodi, Kone, Heurtaux e Ali Adnan in uscita? L'intenzione della società è quella di sistemare i ragazzi che qui hanno meno spazio o non sono contenti. E' chiaro che ci devono essere richieste. Al momento non c'è nessuna situazione avviata, a parte quella di Armero che è ufficialmente conclusa. Balic? Rimane qui. In mezzo cerchiamo di sfoltire tra chi ha più esperienza e vuole trovare continuità di prestazione. Lui ha iniziato un percorso con noi, una via per trovare bene la condizione. Ha giocato in Primavera e ha dimostrato una crescita notevole. Fra poco arriverà anche il suo momento in prima squadra. Penaranda fa parte di quelli che si sentono sacrificati e vorrebbe giocare con continuità. Quando rientrerà dalle vacanze vedremo. Noi dobbiamo essere bravi a tenere chi è motivato e trovare soluzioni per chi vuole andare via. Cigarini o Beghetto in entrata? Noi non abbiamo premura, prima dobbiamo capire quali saranno le uscite: solo se e quando si creeranno gli spazi giusti per i nuovi arrivi, provvederemo. Il nostro obiettivo rimane quello di accontentare chi chiede di andare via ed eventualmente puntellare una rosa che ha valore e ampi margini di miglioramento".