Tra Sampdoria e Udinese sono parecchi i possibili intrecci di mercato. Da Heurtaux a Dodò, passando per Cigarini e Faraoni, tanti giocatori attualmente militanti in una delle due squadre che potrebbero fare gola all'altra società. Si tratterebbe di situazioni per il momento ancora da definire, oppure di difficile realizzazione, almeno stando alle parole del direttore sportivo bianconero Nereo Bonato: "Heurtaux ha chiesto se c’era la possibilità di trovare una soluzione per giocare con più continuità" attacca il dirigente commentando a Sampdorianews.net le voci relative al difensore francese, accostato alla Samp. "Ha avuto qualche chiacchierata con qualche società ma al momento non ci siamo accordati con nessuno".



Difficile anche assistere ad un cambio di casacca di Dodò a gennaio: "Non rientra nella nostra filosofia di gioco perché giocando a quattro ed essendo già coperti nel ruolo non credo sia un’operazione a noi può servire" ammette Bonato, che poi taglia corto riguardo a Cigarini ("Non abbiamo la necessità di intervenire nel reparto") e blinda Faraoni: "Rimane a Udine", conclude il dirigente parlando dell'esterno, che sembra interessare alla Samp.